Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокерия уверен в победе фаворита «Европейской Грузии» во втором туре выборов


08.10.2018   15:35
Член парламентского меньшинства Гига Бокерия предполагает, что состоится второй тур президентских выборов. Гига Бокерия откликнулся на заявление председателя парламента и отметил, что у команды Бидзины Иванишвили есть единственная надежда, что народ не придет на выборы и они смогут переломить ситуацию с помощью административного ресурса, подкупами и запугиванием.

«Грузинский народ увидел, что допуск этого человека к государственному управлению, вредит и создает дополнительные угрозы. Уверен, что народ придет на выборы. В худшем случае будет второй тур и наш фаворит победит Саломе Зурабишвили, если она вообще туда выйдет», — заявил Бокерия.

Напомним, что по словам Ираклия Кобахидзе, Саломе Зурабишвили уверенно победит на выборах и Григол Вашадзе может и не выйти по итогам на второе место.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
Насколько часто жители Грузии ходят в рестораны и кафе?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грозненцы рассказали о принудительном сборе зрителей на матч "Ахмата"
Пашинян: Те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на свалке истории
Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву присудили премию Вацлава Гавела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна