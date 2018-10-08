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Бокерия уверен в победе фаворита «Европейской Грузии» во втором туре выборов
08.10.2018 15:35
Член парламентского меньшинства Гига Бокерия предполагает, что состоится второй тур президентских выборов. Гига Бокерия откликнулся на заявление председателя парламента и отметил, что у команды Бидзины Иванишвили есть единственная надежда, что народ не придет на выборы и они смогут переломить ситуацию с помощью административного ресурса, подкупами и запугиванием.
«Грузинский народ увидел, что допуск этого человека к государственному управлению, вредит и создает дополнительные угрозы. Уверен, что народ придет на выборы. В худшем случае будет второй тур и наш фаворит победит Саломе Зурабишвили, если она вообще туда выйдет», — заявил Бокерия.
Напомним, что по словам Ираклия Кобахидзе, Саломе Зурабишвили уверенно победит на выборах и Григол Вашадзе может и не выйти по итогам на второе место.
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