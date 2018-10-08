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В ПАСЕ провалился план Ягланда по отмене санкций против России
08.10.2018 16:24
Бюро ПАСЕ отвергло предложение отложить рассмотрение «российского вопроса» на текущей сессии. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на собственные источники.
Известно, что на этой сессии должны рассмотреть предложение внести изменения в регламент для максимального усложнения возобновления санкций против любых государств-членов. Данные изменения являются требованием России. Лишь только при выполнении такого условия Россия сможет вернуться к работе в ПАСЕ.
По словам депутатов, руководству ПАСЕ было предложено поручить рассмотрение вопроса санкций Постоянному комитету (руководящий орган ПАСЕ). Рассмотрение вопроса России на этом уровне гарантировало бы принятие решение в пользу россиян.
«Это предложение прозвучало, но встретило яростное сопротивление», — говорит один из собеседников журналистов.
Помимо того, на заседании депутатами был раскритикован генеральный секретарь СЕ Ягланд, который поддерживал перенос.
Напомним, что несколько недель назад в ПАСЕ предлагали усложнить процесс введения санкций против России.
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