В ПАСЕ провалился план Ягланда по отмене санкций против России

08.10.2018 16:24 Бюро ПАСЕ отвергло предложение отложить рассмотрение «российского вопроса» на текущей сессии. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на собственные источники.



Известно, что на этой сессии должны рассмотреть предложение внести изменения в регламент для максимального усложнения возобновления санкций против любых государств-членов. Данные изменения являются требованием России. Лишь только при выполнении такого условия Россия сможет вернуться к работе в ПАСЕ.



По словам депутатов, руководству ПАСЕ было предложено поручить рассмотрение вопроса санкций Постоянному комитету (руководящий орган ПАСЕ). Рассмотрение вопроса России на этом уровне гарантировало бы принятие решение в пользу россиян.



«Это предложение прозвучало, но встретило яростное сопротивление», — говорит один из собеседников журналистов.



Помимо того, на заседании депутатами был раскритикован генеральный секретарь СЕ Ягланд, который поддерживал перенос.



Напомним, что несколько недель назад в ПАСЕ предлагали усложнить процесс введения санкций против России.















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