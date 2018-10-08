Грузия достигла исторического максимума по эффективности управления и контроля над коррупцией - Всемирный банк

08.10.2018 16:59 Грузия достигла исторического максимума по эффективности управления и контроля над коррупцией, — такие данные представлены на веб-странице Всемирного банка в «Индикаторах глобального управления».



В частности, Грузия набрала 77.40% очков по 100-балльной шкале с точки зрения контроля над коррупцией, что является историческим максимумом.



Грузия входит в число лидеров в борьбе с коррупцией и по этому показателю опережает 13 стран-членов ЕС, таких как Мальта, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Испания, Словакия, Италия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Греция и Болгария.



Позиция Грузии были улучшены в «степени регуляции». Грузия заслужила 81,73% показатель и заняла в 2017 году 38-е место в мире.



По сравнению с 2012 годом позиции Грузии по данному показателю улучшились на 17 мест. В показателе качества регуляций Грузия является лидером в регионе Восточной Европы вместе со странами Балтии. Грузия также опережает такие страны, как Испания (42), Португалия (43), Польша (44), Италия (52) и другие страны. Этот индикатор оценивает, насколько здоровой является политика, разработанная правительством Грузии для развития частного сектора и то, как она реализуется.



Позиции Грузии улучшились и в эффективности управления. Страна находится на 59-м месте с 72,12 баллами. В этом случае оценка Грузии достигла исторического максимума. По этому показателю Грузия опережает Венгрию (63), Италию (64), Грецию (71), Болгарию (76), Сербию (83), Армению (105), Азербайджан (111), Румынию (113) и другие страны.



Индикатор «эффективности управления» оценивает общественные и гражданские сервисы и степень их независимости от политического давления.



В рейтинге 2017 года позиции Грузии сводятся к трем индикаторам. А именно — политическая стабильность, право на выражение мнения, подотчетность и верховенство закона.



Индикатор Грузии в рейтинге политической стабильности составляет 32,38% и занимает в рейтинге 143 место. Показатель страны снижен в индикаторе выражения мнения и подотчетности — Грузия заняла 93-е место с 54,68 очками. В 2016 году Грузия занимала 91-е место в рейтинге;



В индикаторе верховенства закона Грузия занимает 78-е место с 62,98 % очками, в 2016 году страна была на 74 строчке.



Индикаторы глобального управления (World Governance Indicators) представляют собой базу данных исследований, которая полностью основывается на различных глобальных рейтингах и оценках (например, Freedom House, IREX Media Sustainability Index, Open Budget Index, World Justice Project и т. д., всего 33).



Всемирный банк «Показатели глобального управления» оценивает управление около 200 стран мира по шести направлениям. Это право на выражение и подотчетность, политическая стабильность и борьба с насилием, эффективность управления, степень регуляций, верховенство закона и борьба с коррупцией.



Исследование охватывает период с 1996 по 2017 год.















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