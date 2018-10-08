Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НПО обвиняют председателя Парламента в «дискредитации» гражданского сектора


08.10.2018   19:37
Восемь ведущих неправительственных организаций Грузии 8 октября опубликовали совместное заявление, в котором они осуждают заявление председателя Парламента Ираклия Кобахидзе относительно неправительственного сектора и назвали его продолжением «агрессивной риторики» Грузинской мечты и попыткой «делегитимации» и «дискредитации» неправительственных организаций.

НПО, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию», заявили, что после «агрессивная риторика» усилились после их заявления от 1 октября, которое касалось «создавшейся в стране ситуации, предполагаемых фактов коррупции и неформального правления и признаков политического кризиса».

«На сегодняшнем брифинге Ираклий Кобахидзе говорил в статусе исполнительного секретаря партии, что вынуждает нас думать, что озвученные им соображения обсуждались в партии и партия разделяет их, что еще сильнее демонстрирует остроту вопроса», — говорится в совместном заявлении.

НПО также отметили, что «вместо системного и правового реагирования» на проблемы, «некоторые члены правящей партии, фактически, ежедневно предлагают обществу перенести внимание от сути проблемы на авторов критики, тем самым стремясь снять с повестки дня главные и ключевые проблемы».

«Следует учитывать, что страна находится в предвыборном режиме, что, в свою очередь, усиливает риски поляризации общества и использования вопросов в целях политических манипуляций. В этих условиях критическое значение имеет беспрепятственная работа организаций наблюдателей за выборами», — говорится в заявлении.

НПО призывают правящую партию «беспочвенными обвинениями не мешать работе наблюдательных организаций». Они также призывают политиков Грузинской мечты, использовать имеющиеся в их распоряжении политические и правовые рычаги и требовать «своевременного реагирования со стороны соответствующих органов на предполагаемые факты коррупцию, неформального правления или безнаказанности».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и «КазТрансГаз» подписали мировую
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и "КазТрансГаз" подписали мировую по "КТГ-Тбилиси" на условиях взаимного списания долгов
Царукян пообещал не выдвигать кандидатуру премьера после отставки Пашиняна
Меморандум Пашинян-Царукян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна