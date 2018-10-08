НПО обвиняют председателя Парламента в «дискредитации» гражданского сектора

08.10.2018 19:37 Восемь ведущих неправительственных организаций Грузии 8 октября опубликовали совместное заявление, в котором они осуждают заявление председателя Парламента Ираклия Кобахидзе относительно неправительственного сектора и назвали его продолжением «агрессивной риторики» Грузинской мечты и попыткой «делегитимации» и «дискредитации» неправительственных организаций.



НПО, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию», заявили, что после «агрессивная риторика» усилились после их заявления от 1 октября, которое касалось «создавшейся в стране ситуации, предполагаемых фактов коррупции и неформального правления и признаков политического кризиса».



«На сегодняшнем брифинге Ираклий Кобахидзе говорил в статусе исполнительного секретаря партии, что вынуждает нас думать, что озвученные им соображения обсуждались в партии и партия разделяет их, что еще сильнее демонстрирует остроту вопроса», — говорится в совместном заявлении.



НПО также отметили, что «вместо системного и правового реагирования» на проблемы, «некоторые члены правящей партии, фактически, ежедневно предлагают обществу перенести внимание от сути проблемы на авторов критики, тем самым стремясь снять с повестки дня главные и ключевые проблемы».



«Следует учитывать, что страна находится в предвыборном режиме, что, в свою очередь, усиливает риски поляризации общества и использования вопросов в целях политических манипуляций. В этих условиях критическое значение имеет беспрепятственная работа организаций наблюдателей за выборами», — говорится в заявлении.



НПО призывают правящую партию «беспочвенными обвинениями не мешать работе наблюдательных организаций». Они также призывают политиков Грузинской мечты, использовать имеющиеся в их распоряжении политические и правовые рычаги и требовать «своевременного реагирования со стороны соответствующих органов на предполагаемые факты коррупцию, неформального правления или безнаказанности».















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