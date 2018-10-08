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«Справедливые выборы» отмечают факт использования админресурса в пользу Саломе Зурабишвили
08.10.2018 19:39
Неправительственная организация "Справедливые выборы" говорит об использовании административного ресурса в пользу кандидата, поддержанного правящей партией, Саломе Зурабишвили.
По заявлению организации, одним из таких случаев было появление Саломе Зурабишвили на Площади героев 27 сентября вместе со столичным мэром Кахай Каладзе и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, после чего фотоматериал был обнародован на веб и Facebook странице мэрии. "Справедливые выборы" заявляет, что распространением материала активности кандидата в президенты мэрией Тбилиси была нарушена 48-я статья Избирательного кодекса.
Согласно статье, в процессе предвыборной кампании недопустимо использование административных ресурсов в пользу какой-либо политической партии, кандидата избирательного субъекта. В том числе для органов местного самоуправления и тех организаций, которые финансируются из государственного бюджета Грузии, запрещается использование предназначенных для них коммуникационных средств, информационной услуги, и другой техники.
Вторым таким случаем организация назвала материал, опубликованный на странице ткибульского информационного центра "Info Ткибули". 19 сентября на странице написали о предвыборной встрече Саломе Зурабишвили.
"Справедливые выборы" и в данном случае тоже говорит о нарушении 48-й статьи Избирательного кодекса, поскольку информационный центр " Info Ткибули" является учреждением, профинансированным из местного бюджета.
С тех пор, как "Грузинская мечта" заявила, что поддерживает независимого кандидата, председатель партии Бидзина Иванишвили сказал, что поддержка выражается как финансово, так и в виде других ресурсов.
Иванишвили призвал членов партии, сделать все для того, чтобы в выборах победила Зурабишвили. Среди благотворителей Саломе Зурабишвили позиционируют депутаты "Грузинской мечты", и генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
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