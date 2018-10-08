Чугошвили: Россия не выполняет ни одно обязательство, взятое перед Советом Европы

08.10.2018 21:01 Россия не выполняет ни одно обязательство, взятое перед Советом Европы, - об этом заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили. Депутат называет шантажом то, что происходит в Совете Европы в последний период.



«Россия не выполняет ни одно обязательство, взятое перед Советом Европы, не платит членские взносы, которые выплачивают другие члены и говорит, что если их требования не будут удовлетворены безоговорочно, они покинут Совет Европы. Россия должна выполнить обязательства, взятые ею как перед Украиной, так и перед Грузией, и если эти обязательства будут выполнены, лишь после этого мы можем говорить о снятии санкций, а не отмене механизма санкций», - заявила Чугошвили, находящаяся в Страсбурге, где принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



По ее словам, если Совет Европы поддастся шантажу России, это принесет тяжелые последствия. «У ее позиции довольно много противников. Думаю, что Совет Европы осознает, что произойдет в том случае, если эта организация поддастся этому шантажу, и это будут очень тяжелые последствия для всех. Поэтому, исходя из этого положения, на протяжении этой недели будут довольно сложные дискуссии. Но я думаю, что Совет Европы примет то решение, которое перекликается с духом этой организации, то есть, обязательством стран-членов уважать права человека и демократические стандарты. Позиция делегации нашей страны – чтобы механизм остался таким, как работает сегодня. Механизм санкций не должен быть отменен и Россия должна выполнять свои обязательства»,- отметила Тамар Чугошвили.















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