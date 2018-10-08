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Давид Чичинадзе спас фракцию «Патриоты» от развала


08.10.2018   21:07
Независимый депутат Давид Чичинадзе вступает во фракцию «Патриоты». Он пояснил свое решение и отметил, что вступает в «Патриоты» только ради того, чтобы у Ирмы Инашвили не распалась фракция.

«У меня был разговор с Ирмой Инашвили. Она попросила, чтобы фракция заполнилась до того, как состоятся переговоры с другим каким-либо депутатом. Для того, чтобы инициативы фракции и трибуна не были отменены, я буду членом фракции до тех пор, пока они не договорятся с другим. Однако, я вновь остаюсь независимым депутатом», — заявил Чичинадзе.

Фракции «Патриоты» грозил распад после решения Нато Чхеидзе, которая покинула ее в знак протеста. С учетом регламента, для существования фракции необходимо шесть депутатов, а у «Патриотов» к этому времени пять членов.

Что касается Давида Чичинадзе, секретариат «Грузинской мечты» исключил его из партии летом, а сам он покинул ряды большинства в сентябре.






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