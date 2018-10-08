Лица, занимающиеся тяжелыми, вредными и опасными работами, должны зарегистрироваться до 15 ноября

08.10.2018 23:53 Лица, занимающиеся тяжелыми, вредными и опасными работами, должны зарегистрироваться до 15 ноября 2018 года. Соответствующие поправки, которые вносятся в закон «О трудовой безопасности» инициировали на сегодняшнем заседании в бюро.



До этого вышеуказанные лица должны были зарегистрироваться в реестре экономической деятельности до 28 сентября.



Авторы поправок – члены парламентского большинства – Софо Киладзе, Рати Ионатамишвили, Дмитрий Цкитишвили, Ираклий Берая, Давид Матикашвили, Вано Зардиашвили и Анри Оханашвили.



Инициаторы поясняют, что большая часть предприятий обратилась к Дому юстиции за регистрацией именно в последний день, который совпал в последним днем регистрации такси. Ресурса Дома юстиции оказалось недостаточно для принятия такого количества заявлений.



«В целях содействия деятельности предприятий, появилась необходимость дать этим лицам дополнительное время, что обеспечит их бесперебойное функционирование», — отмечается в законопроекте.



С учетом закона, выполнение тяжелых, вредных и опасных работ без лицензии будет караться штрафом в размере 1000 лари.















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