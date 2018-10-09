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Павильон Грузии – страны – почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки официально откроется сегодня
09.10.2018 10:34
Павильон Грузии – страны – почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года официально откроется сегодня.
Церемония состоится после официального открытия Франкфуртской книжной ярмарки. Павильон вместе с грузинскими и иностранными гостями откроют премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. На мероприятии будет присутствовать и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.
Грузинская программа Франкфуртской книжной ярмарки в павильоне откроется выступлением известной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили.
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