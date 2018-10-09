Рассмотрение законопроекта, связанного с культивацией конопли, отложено на два месяца

09.10.2018 11:53 Рассмотрение закона «О контроле конопли» и вытекающих из него проектов парламент Грузии отложил на два месяца. Отсрочка рассмотрения законопроекта на два месяца принята на заседании бюро парламента на основании обращения ведущего комитета – комитета по здравоохранению.



Как известно, этот проект, инициатором которого является правительство, предполагает выращивание-культивацию конопли в Грузии в целях экспорта.



Также по решению бюро, на месяц отсрочено и рассмотрение законодательного пакета, согласно которому ужесточается административная и уголовная ответственность в связи с употреблением конопли/марихуаны. Указанный проект парламентом принят лишь в первом чтении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

