Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рассмотрение законопроекта, связанного с культивацией конопли, отложено на два месяца


09.10.2018   11:53
Рассмотрение закона «О контроле конопли» и вытекающих из него проектов парламент Грузии отложил на два месяца. Отсрочка рассмотрения законопроекта на два месяца принята на заседании бюро парламента на основании обращения ведущего комитета – комитета по здравоохранению.

Как известно, этот проект, инициатором которого является правительство, предполагает выращивание-культивацию конопли в Грузии в целях экспорта.

Также по решению бюро, на месяц отсрочено и рассмотрение законодательного пакета, согласно которому ужесточается административная и уголовная ответственность в связи с употреблением конопли/марихуаны. Указанный проект парламентом принят лишь в первом чтении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и «КазТрансГаз» подписали мировую
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опубликован список депутатов, поддержавших Пашиняна в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении
Еще 14 депутатов парламента Армении выступили за проведение внеочередных выборов в декабре
Глобальный астрофизический марафон NASA впервые пройдет в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна