|
|
Рассмотрение законопроекта, связанного с культивацией конопли, отложено на два месяца
09.10.2018 11:53
Рассмотрение закона «О контроле конопли» и вытекающих из него проектов парламент Грузии отложил на два месяца. Отсрочка рассмотрения законопроекта на два месяца принята на заседании бюро парламента на основании обращения ведущего комитета – комитета по здравоохранению.
Как известно, этот проект, инициатором которого является правительство, предполагает выращивание-культивацию конопли в Грузии в целях экспорта.
Также по решению бюро, на месяц отсрочено и рассмотрение законодательного пакета, согласно которому ужесточается административная и уголовная ответственность в связи с употреблением конопли/марихуаны. Указанный проект парламентом принят лишь в первом чтении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна