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Саломе Зурабишвили заняла 1 миллион лари в банке Бидзины Иванишвили


09.10.2018   12:00
В преддверии выборов Саломе Зурабишвили взяла в долг один миллион лари из основанного Бидзиной Иванишвили "Банка Карту". Информация о заимствовании стала известна из отчета Службы государственного аудита.

Договоренность с "Банком Карту" была заключена 1октября. В финансовом отчете, представленном Зурабишвили, не указан срок, и процентная ставка этого долга.

Причиной требования суммы стала 56-я статья "Избирательного кодекса". Согласно этой статье кандидат, который наберет в выборах больше 10% голосов, имеет право потребовать из бюджета 1 миллион для финансирования расходов на кампанию. Соответственно, заем Зурабишвили покроют налогоплательщики.

"Избирательный субъект, получивший в парламентских выборах 5% или больше голосов участвующих в выборах, проведенных по пропорциональной избирательной системе, а в первом туре президентских выборов получит 10% или больше голосов участвующих в выборах избирателей, одноразово получит из государственного бюджета Грузии не более чем 1 000 000 лари для того, чтобы покрыть расходы на кампанию обеих туров выборов"- сказано в законе.

Установленный законом лимит политических пожертвований в Грузии для физических лиц составляет 60 000 лари, а для юридических лиц 120 000 лари. В действительности, "Карту банк" Иванишвили финансирует избирательную кампанию Зурабишвили, но поскольку это происходит посредством займа, это не является нарушением закона, так как закон не определяет лимит выдачи займа для избирательной кампании.

"Грузинская мечта" применила тот же прием в 2016 году. Тогда партия Иванишвили на 4 месяца взяла в долг из банка Иванишвили 1 миллион. Ставка займа составляла 11%.

Согласно финансовому отчету Саломе Зурабишвили, поддержанный "мечтой" кандидат потратил 1,9 миллионов лари, из которых 1,4 миллиона являются рекламными расходами.







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