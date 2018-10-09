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Служба аудита изучит пожертвования врачей в пользу Саломе Зурабишвили


09.10.2018   12:43
Служба аудита изучит вопрос пожертвования врачами крупных денежных сумм в пользу поддержанного правящей командой кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.

В Службе аудита разъяснили те процедуры, которые прописаны в законодательстве.

«Изучение начато, Служба аудита будет действовать в соответствии с установленными процедурами – обратится в суд, чтобы изучить доходы и банковские транзакции пожертвователей», - заявили в Службе аудита.

Следует отметить, что в связи с осуществленными врачами пожертвованиями у неправительственного сектора есть вопросы. НПО планируют обратиться в Службу аудита с официальным заявлением, чтобы этот вопрос был изучен.

Напомним, что определенная часть крупных пожертвований в пользу Саломе Зурабишвили осуществлена в октябре врачами.






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