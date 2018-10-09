Служба аудита изучит пожертвования врачей в пользу Саломе Зурабишвили

09.10.2018 12:43 Служба аудита изучит вопрос пожертвования врачами крупных денежных сумм в пользу поддержанного правящей командой кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.



В Службе аудита разъяснили те процедуры, которые прописаны в законодательстве.



«Изучение начато, Служба аудита будет действовать в соответствии с установленными процедурами – обратится в суд, чтобы изучить доходы и банковские транзакции пожертвователей», - заявили в Службе аудита.



Следует отметить, что в связи с осуществленными врачами пожертвованиями у неправительственного сектора есть вопросы. НПО планируют обратиться в Службу аудита с официальным заявлением, чтобы этот вопрос был изучен.



Напомним, что определенная часть крупных пожертвований в пользу Саломе Зурабишвили осуществлена в октябре врачами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

