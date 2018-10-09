Чугошвили: У России очень много обязательств, выполнение которых для нас жизненно важно

09.10.2018 14:20 Парламентская делегация Грузии, во главе с первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили, принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Одна из главных тем Парламентской ассамблеи — упразднение полномочий и усложнение процесса принятия решений связанных с голосованием.



По словам Тамар Чугошвили, Россия старается, чтобы освободится от взятых на себя обязательств, чтобы их не выполнять.



«Россия не выполняет ни одно обязательство, взятое перед Советом Европы, не платит членские взносы, которые выплачивают другие члены и говорит, что если их требования не будут удовлетворены безоговорочно, они покинут Совет Европы. Россия должна выполнить обязательства, взятые ею как перед Украиной, так и перед Грузией, и если эти обязательства будут выполнены, лишь после этого мы можем говорить о снятии санкций, а не отмене механизма санкций», — заявила Чугошвили, находящаяся в Страсбурге, где принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.















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