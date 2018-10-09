Дондуа: Если механизмы встреч в Эргнети и Гали потеряются, будет большой риск эскалации конфликта

09.10.2018 15:16 В разрезе безопасности очень важными являются механизмы, именуемые нами Механизмами по превенции инцидентов и реагированию на них, которые работают в Гали и Эргнети, — об этом Первому каналу заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



Как отметил Давид Дондуа, встречи в Эргнети и Гали являются очень важными элементами женевского большого формата.



«По обоим направлениям есть тяжелые проблемы, так как последние встречи были сорваны. Это произошло по причине, высосанной из пальца, которую ничего не связывает с работой механизмов и ее принципами. Россия, Сухуми и Цхинвали пытаются политизировать этот вопрос, ставят под огромную угрозу механизмы и весь женевский формат. Они делают это, но мы просим посредников строго защищать согласованные принципы, которые эффективно работали в течение этого года. Согласно одному из принципов, у всех участников встречи есть право внести на повестку дня тему, которую считают важной в данный момент. Это – не тот вопрос, по которому можно начать переговоры. Это – согласованный принцип и он написан на бумаге. Согласованный принцип должен выполнятся. Еще раз говорю, то, что произошло на встречах, это – политизация вопроса, а не реально мешающий фактор», — заявил Дондуа.



По его словам, проходит десять лет и эти форматы под угрозой из-за провокационных действий России, Сухуми и Цхинвали.



«Очень важно, чтобы это поняли все участники. Это – не политическая тема и не тема политического статуса. Это – механизм, который реагирует на ежедневные провокации. Если эти механизмы потеряются, будет большой риск эскалации конфликта.















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