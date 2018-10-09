За 9 месяцев 2018 года начато расследование по 4 339 фактам семейного насилия

09.10.2018 16:12 Департамент по защите прав человека МВД Грузии ознакомил представителей различных государственных ведомств, неправительственных и международных организаций с отчетом о работе департамента за 9 месяцев.



Как сообщают в МВД, встречу открыл министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Презентация отчета осуществлена при поддержке и финансировании ЕС и Структуры Организации Объединённых Наций – «ООН-женщины» (UN Women).



«За последние 9 месяцев в результате сотрудничества с соответствующими подразделениями министерства предприняты значительные шаги для улучшения качества расследования насилия в семье, преступлений, совершенных с дискриминационным мотивом, траффикинга, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, что положительно отражается на достигнутых результатах.

В частности: с 1 сентября 2018 года задействован инструмент оценки рисков насилия и механизм мониторинга сдерживающего ордера, что дает возможность превенции повторного насилия на раннем этапе. С целью внедрения в практику инструмента оценки рисков и механизма мониторинга, до 10 000 сотрудников полиции прошли курс дистанционного обучения.



Выросла обращаемость в связи с семейным насилием и насилием в отношении женщин, что обусловлено повышением доверия к правоохранительным органам.



Вырос показатель начала расследования и уголовного преследования, а также выданных сдерживающих ордеров: в 2017 году расследование начато по 2828 делам, а за 9 месяцев 2018 года – по 4 339 делам. В 2017 году уголовное преследование начато в отношении 1986 лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении около 3 000 лиц. В 2017 году было выдано 4370 сдерживающих ордеров, а в 2018 году – 5 472», - говорится, в частности, в информации МВД Грузии.



Департамент по защите прав человека, в рамках системного обновления МВД, был создан в январе 2018 года. Департамент осуществляет мониторинг расследования и административного делопроизводства по фактам семейного насилия, насилия в отношении женщин, преступлений, мотивированных ненавистью и с дискриминационными признаками, траффикинга, преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.















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