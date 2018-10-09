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Андерсон: Мы не можем игнорировать действия России, в том числе интервенцию в Грузию и Украину
09.10.2018 16:38
Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы, в действительности, касается деятельности России, — об этом во время выступления на ассамблее заявил Дональд Андерсон. По словам представителя Великобритании, ответом на действия России ассамблея не должна принимать шантаж от нее.
«Название отчета вводит нас в заблуждение. В действительности, оно касается деятельности России. Россия — слон в комнате, и трудно отделить российскую политическую реальность и предлагаемые технические изменения. Некоторые говорят, что мы должны исключить Россию, а другие думают, что мы должны поддерживать безусловное возвращение России. Я поддерживаю выдвижение условий. Я надеюсь, что все мы согласны с тем, что действия России заслуживают строгой критики. Должна быть черта, за пределом которой страны-члены не смогут отменять санкции. Мы не можем игнорировать действия России, такие как — отравление в Солсбери, недавние попытки кибератаки в Нидерландах, интервенцию в Грузию и Украину, вмешательство в демократические выборы, угрозы странам Балтии. Должны ли мы принимать их шантаж ответом на все это?»- заявил Дональд Андерсон.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня должна решить, будет ли снимать санкции с России. Как пишет DW, члены ассамблеи готовятся внести поправки в регламент, что позволит Российской Федерации вернуть право голоса и уже с января участвовать в работе ассамблеи в качестве полноправного члена.
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