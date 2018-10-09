Вашадзе властям: Вы уже оставляете впечатление обкуренных

09.10.2018 16:49 Кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе заявляет, что власти пытаются победить путем фальсификации выборов президента, после чего обязательно рассмотрят законодательный пакет о культивации марихуаны.



«Намерения властей совершенно очевидны – надеются, что путем фальсификации выиграют выборы президента, после чего вернутся к криминальным планам. У нас также есть информация, что в министерстве сельского хозяйства создана рабочая группа по осуществлению программы марихуаны. Обращаюсь к властям, вы уже оставляете впечатление обкуренных и мы категорически не допустим, чтобы это распространилась на всю Грузию. 28 октября – выборы между двумя Грузиями: Грузией, погрязшей в неподвижности, коррупции и криминале и теми прозападными властями, целью которых будет благополучие гражданина», — заявил Вашадзе.



На вчерашнем заседании бюро парламента было принято решение об отсрочке законопроекта о культивировании марихуаны на два месяца.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

