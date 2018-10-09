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Глава МВД Грузии подтверждает встречу главы «Омега Групп» с Иванишвили


09.10.2018   17:09
Глава МВД Георгий Гахария заявил, что на встрече с основателем компании Omega Group Зазой Окуашвили Бидзина Иванишвили присутствовал «в статусе влиятельного бизнесмена». Ранее сам Окуашвили утверждал, что именно на этой встрече лидер правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр вымогал у него несколько миллионов. При этом в тот период Иванишвили не занимал никакой официальной должности.

Что касается Георгия Гахария, тогда он занимал позицию бизнес-омбудсмена.

«Как и сегодня, тогда я не работал в кабинете и проводил подобные встречи с крупными бизнесменами или представителями бизнес-групп как у себя, так и в их офисах и даже на улице. Эта встреча состоялась в бизнес-центре и Бидзина Иванишвили присутствовал на ней в качестве самого крупного бизнесмена страны. Задачей и целью встречи было оказание помощи местным производителям, а все, что произошло после, – настоящий театр одного актера».

По словам Гахария, обвинения Окуашвили у него вызывают лишь улыбку. «Все это действительно превратилось в многосерийную комедию», – заявил глава МВД, добавив, что готов «терпеливо и безо всяких эмоций досмотреть эту комедию до конца».

«На все вопросы на всех уровнях должны быть даны ответы. Возникнет необходимость допроса? Никаких проблем в даче показаний я не вижу. Потребуется давать показания в Лондоне (где находится Заза Окуашвили, – прим. СОВЫ)? Нет проблем. Я говорил, что давно там не был, и отправлюсь туда», – заявил Георгий Гахария.






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