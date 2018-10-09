TI Georgia покидает комиссию по выборам

09.10.2018 17:35 Неправительственная организация Transparency International – Georgia заявила о решении покинуть Межведомственную комиссию по проведению свободных и справедливых выборов. Как объяснили в НПО, они больше не видят ресурса для продолжения конструктивного диалога с властями и покидают единственную оставшуюся площадку сотрудничества.



Причиной кризиса в отношениях между неправительственным сектором и правящей партией «Грузинская мечта» стали взаимные обвинения и критика. В Transparency International заявили, что в предвыборный период гражданский сектор подвергся беспрецедентной атаке со стороны властей. По данным НПО, агрессивная риторика усилилась после публикации наблюдательскими организациями промежуточных оценок избирательной среды.



«Мы считаем, что в сложившейся ситуации полная ответственность ложится на лидеров правящей партии и председателя межведомственной комиссии. Мы призываем их принять меры и прекратить дискредитацию неправительственных организаций. Высокопоставленные представители «Грузинской мечты» – председатель парламента, депутаты, мэр Тбилиси, министр юстиции и другие, озвучивая некорректные и безосновательные обвинения, пытаются дискредитировать неправительственные организации».



В тексте Transparency International – Georgia также говорится, что особую тревогу вызывает появление в соцсетях после жестких заявлений лидеров «Грузинской мечты» страниц, посредством которых происходит распространение ложной информации о руководителях конкретных организаций и их дискредитация. Кроме того, в НПО указывают на предвзятое освещение событий лояльными к властям СМИ. В неправительственной организации считают: цель такой политики – нанести урон репутации гражданского сектора в глазах общества.



Напомним, кульминацией противостояния грузинских властей и неправительственных организаций стало заявление спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Он обвинил НПО в отсутствии реакции на «фашистский», по мнению политика, статус в соцсетях директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия. При этом соучастниками фашизма Кобахидзе назвал и тех, кто покрывает Гварамия.



Ранее восемь грузинских неправительственных организаций, в том числе Transparency International – Georgia, подготовили совместное заявление, в котором обвинили власти в попытке отвлечь внимание общества от реальных проблем и поставить под вопрос легитимность организаций, мониторящих избирательный процесс.















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