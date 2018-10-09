Изготовление и распространение карт Грузии с нарушением территориальной целостности может стать наказумо в уголовном порядке

09.10.2018 18:20 Изготовление и распространение карты Грузии, на которой будет нарушена территориальная целостность страны, возможно, будет наказуемо в уголовном порядке.



Поправки, запланированные в Уголовном кодексе, готовы к инициированию, и в скором будущем будут представлены парламенту. Проект подготовили депутаты Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели.



С учетом проекта, к Уголовному кодексу добавляется новая статья, по которой изготовление, распространение, рекламирование, реализация, импорт и экспорт печатного издания карты Грузии, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии, или другого предмета, содержащего такое изображение, повлечет штраф, или пресечение свободы сроком до 2 лет.



По заявлению Ираклия Сесиашвили, распространение карты Грузии в искаженной форме является частью российской пропаганды, что нарушает конституцию и законодательство Грузии, а также международное право.



Депутат считает, что необходимо использовать правовые санкции в связи со всеми такими фактами.



Следует отметить, что на шахматном мероприятии в Батуми российская делегация раздала карты Грузии, на которых Абхазия и Цхинвальский регион не были представлены в составе Грузии.

















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