Тея Цулукиани благодарит всех, кто принял участие в освобождении Майи Отинашвили

09.10.2018 19:23 Министр юстиции Тея Цулукиани поздравляет семью с освобождением Майи Отинашвили, задержанной оккупационными силами.



«Мы рады вместе с ними. Конечно, хочу поблагодарить всех своих коллег, разных представителей нашего общества, кто в 24-часовом режиме участвовал в том деле, которое называется освобождением нашей гражданки из незаконного заключения», — заявила Тея Цулукиани.



Т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили и Акакия Дотиашвили из заключения.















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