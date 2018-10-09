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Тея Цулукиани благодарит всех, кто принял участие в освобождении Майи Отинашвили


09.10.2018   19:23
Министр юстиции Тея Цулукиани поздравляет семью с освобождением Майи Отинашвили, задержанной оккупационными силами.

«Мы рады вместе с ними. Конечно, хочу поблагодарить всех своих коллег, разных представителей нашего общества, кто в 24-часовом режиме участвовал в том деле, которое называется освобождением нашей гражданки из незаконного заключения», — заявила Тея Цулукиани.

Т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили и Акакия Дотиашвили из заключения.






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