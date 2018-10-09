Я не собираюсь платить проценты-Саломе Зурабишвили о займе в миллион лари из "Банка Карту"

09.10.2018 19:29 Кандидат в президенты сделала пояснение в связи с получением миллиона лари займа для предвыборной кампании из "Банка Карту", принадлежащего Бидзине Иванишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, заем она взяла до 28 октября, то есть до президентских выборов. По ее же словам, она не собирается платить проценты займа, поскольку по ее мнению, на выборах она получит бюджетное финансирование, и погасит взятый долг.



"Я не собираюсь платить процент, поскольку я должна взять 10%, и возьму не 10, а 70%.



Я независимая, банк независимый, и я сама взяла заем, я не буду платить процент, потому как я получу гораздо больше, чем 10%"- заявила Саломе Зурабишвили.

















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