Чугошвили: Механизм санкций не должен упраздняться, от России нужно требовать выполнения взятых обязательств

09.10.2018 19:34 Мы не хотим, чтобы создался прецедент, когда страна, отказавшаяся от обязательств, и на которую наложены ограничения со стороны Совета Европы, получила смягченное отношение, - с такими словами обратилась руководитель грузинской парламентской делегации, первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили к коллегам на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Как отметила Чугошвили, механизм санкций не должен упраздняться и от России нужно требовать выполнения взятых ею на себя обязательств. Как она пояснила, необходимо, чтобы Россия осталась в составе Совета Европы, однако Совет Европы должен быть сильным и отвечать вызовам Кремля.



«Мы пытаемся найти компромисс в документе, но это односторонний компромисс. Мы не хотим, чтобы создался прецедент, когда страна, отказавшаяся от обязательств, и на которую наложены ограничения со стороны Совета Европы, получила смягченное отношение. Мы не хотим, чтобы этот доклад превратился для России в условие для невыполнения обязательств. Разумеется, мы не хотим, чтобы Россия выходила из Совета Европы, мы хотим, чтобы она осталась в Совете Европы, однако мы не желаем, чтобы это произошло путем шантажа, финансового давления и одностороннего компромисса. Если мы допустим такое улаживание проблемы, тогда это ослабит нашу организацию и навредит нашей репутации. Российская Федерация должна остаться в Совете Европы, однако мы должны быть более сильными и должны найти другой путь для урегулирования этой проблемы. Надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения мы сумеем принять такое решение, которое позволит нам считать, что мы сделали ПАСЕ более сильной организацией, а не ослабили ее. Давайте не будем менять правила, давайте другой выход из этого положения», - заявила Тамар Чугошвили.

Эту информацию распространяет парламент Грузии.

















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