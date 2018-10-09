Эдуард Ли: Давайте не менять правила, не подгонять их под Россию

09.10.2018 19:35 Давайте не менять правила, не подгонять их под Россию, — об этом во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил британский депутат Эдуард Ли. По его словам, однозначно нужно сказать, что доклад ускоряют из-за денег.



«Отчет об изменениях в регламенте был составлен в ускоренном порядке. Почему происходит ускорение этого процесса? У этого есть единственная цель – позволить российской делегации вернуться в ассамблею. Мы меняем правила, чтобы помочь России и упростить это дело. Может существовать много аргументов, почему российская делегация должна вернуться. Можно считать, что чего бы не делали русские, у дискуссии нет альтернативы. По этому вопросу можно спорить, но давайте не менять правила и не подгонять их под Россию. Россия вторглась на территорию одного из членов ассамблеи, она незаконно аннексировала часть еще одного государства-члена. Мы не должны забывать это. Также однозначно нужно сказать, что доклад ускоряют из-за денег, так как нам не хватаем российских миллионов. Я не против России, но я хочу, чтобы российская делегация вернулась лишь в том случае, если ее поведение изменится», — заявил британский депутат.



Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня должна решить, будет ли снимать санкции с России. Как пишет DW, члены ассамблеи готовятся внести поправки в регламент, что позволит Российской Федерации вернуть право голоса и уже с января участвовать в работе ассамблеи в качестве полноправного члена.















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