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Записи аутентичные - "Омега" публикует заключение британских экспертов


09.10.2018   19:53
Скрытые записи, распространенные по делу "Омега группы", аутентичные - "Омега группа" опубликовала заключение британских экспертов. Экспертизу по заказу "Омеги" проводило одно из ведущих британских бюро.

По заявлению Левана Агдгомелашвили, экспертиза проводилась по двум записям. Первая, беседа дольщика "Тбилисского табака" Ираклия Чубинишвили и основателя "Омега группы" Зазы Окуашвили, где Ираклий Чубинишвили говорит о 2,5 тетри, уплаченных партии из каждой проданной коробки сигарет, и черных деньгах, заплаченных "Грузинской мечте" в предвыборный период 2017 года.

Касательно второй записи, по заявлению Агдгомелашвили, она отражает также разговор Ираклия Чубинишвили и Зазы Окуашвили, где Чубинишвили рассказывает ему, что после встречи Вано Чхартишвили с Бидзиной Иванишвили с "Тбилисского табака" сняли налоговое обязательство размером 26 миллионов лари.

"Согласно заключению по первому файлу то, что каждый эпизод аудиофайла взят из первоисточника в результате непрерывной записи, что последовательность исследуемого аудиофайла не нарушена, и в местах связки эпизодов слова не прерываются, однозначно устанавливает аутентичность данной аудиозаписи.

По второй записи подтверждается, что и эта запись принадлежит только одному разговору, запись которого непрерывно шла на одном устройстве, и исследуемая аудиозапись является аутентичной"- заявил Агдгомелашвили.






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