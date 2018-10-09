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Никки Хейли покинет должность постпреда США при ООН


09.10.2018   19:55
Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку, передает во вторник телеканал CNN. О причинах отставки пока не сообщается. Сама Хейли отказалась дать комментарий по поводу своей отставки.

Позже во вторник Хейли встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

После короткой встречи Трамп сообщил, что уходящая в отставку постпред США при ООН официально покинет свой пост в конце этого года, передает Bloomberg. Президент также заявил что "мы вместе проделали фантастическую работу". Трамп отметил, что Хэйли займет другую должность в американской администрации.

Сама Ники Хэйли сообщила, что у нее нет планов по участию в президентских выборах в США в 2020 году, и сказала, что она будет поддерживать Трампа. Агентство также сообщает, что президент США назначит преемника Хэйли в ближайшие две - три недели.

По данным информационного портала Axios, Хэйли уже обсуждала свою отставку с президентом Трампом на прошлой неделе, когда приезжала к нему в Белый дом.

Хэйли стала постпредом США при ООН в январе 2017 года, а до этого она занимала пост губернатора Южной Каролины и являлась первой женщиной на губернаторском посту в этом штате. Наблюдатели отмечают, что Хэйли - один из наиболее преданных сторонников Трампа.






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