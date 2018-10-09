Автор отозвал проект резолюции, который давал возможность снятия санкций для России в Совете Европы

09.10.2018 20:08 Автор отозвал проект резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Автором инициативы является бельгийка Петра де Сутери. По её же просьбе, проект резолюции будет возвращен комитету.



Решение отозвать проект резолюции автор принял после того, как в Парламентской ассамблее Совета Европы были проведены острые дискуссии. Для утверждения регламента было нужно две трети голосов членов ассамблеи.



Большинство депутатов считают, что изменения в регламенте фактически направлены на устранение санкций для российской делегации.



С речью на Парламентской ассамблее Совета Европы выступила член грузинской делегации Тамар Чугошвили. По её словам, нельзя допускать прецедент, когда со страной, которая отрицает обязательства перед Советом Европы, обращались по-особому.



Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за аннексии Крыма. Позже Россия отказалась принимать участие в работе и платить членский взнос в организации.















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