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Автор отозвал проект резолюции, который давал возможность снятия санкций для России в Совете Европы


09.10.2018   20:08
Автор отозвал проект резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Автором инициативы является бельгийка Петра де Сутери. По её же просьбе, проект резолюции будет возвращен комитету.

Решение отозвать проект резолюции автор принял после того, как в Парламентской ассамблее Совета Европы были проведены острые дискуссии. Для утверждения регламента было нужно две трети голосов членов ассамблеи.

Большинство депутатов считают, что изменения в регламенте фактически направлены на устранение санкций для российской делегации.

С речью на Парламентской ассамблее Совета Европы выступила член грузинской делегации Тамар Чугошвили. По её словам, нельзя допускать прецедент, когда со страной, которая отрицает обязательства перед Советом Европы, обращались по-особому.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за аннексии Крыма. Позже Россия отказалась принимать участие в работе и платить членский взнос в организации.






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