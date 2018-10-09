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На встрече Бидзина Иванишвили присутствовал в статусе бизнесмена - Гахария назвал обвинения Окуашвили театром одного актера


09.10.2018   20:14
Георгий Гахария еще раз отозвался на заявление основателя "Омега группы", что на встрече с Бидзиной Иванишвили, где якобы от него потребовали заплатить 4 миллиона, присутствовал министр внутренних дел.

По словам Гахария, встреча действительно состоялась, он присутствовал на ней, а Бидзина Иванишвили представлял крупнейшего бизнесмена страны. Темой встречи была не оплата 4 миллионов, а помощь местному производству.

Глава МВД называет комедией обвинения основателя "Омега группы".

"Бидзина Иванишвили был там как крупнейший бизнесмен страны, эта встреча состоялась в бизнес-центре. Задачей и целью встречи была помощь местному производству.

Это было бедствующее предприятие, сейчас не помню, как называется это предприятие, это была задача данного разговора, что я подтверждаю, и всегда подтвержу.

А все, что потом произошло, это уже театр одного актера, и смехотворно. На самом деле все это превратилось в многосерийную комедию, и я готов терпеливо, и без всякой эмоции до конца смотреть эту комедию"- заявил министр внутренних дел.






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