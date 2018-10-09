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Василенко: Я сообщу всем влиятельным международным организациям о том, как преследуют в Грузии певца мирового значения


09.10.2018   21:04
«Прокуратура дискредитирует меня и мою семью», - об этом говорится в заявлении супруги Пааты Бурчуладзе Анжелы Василенко.

Как заявляет Василенко, очевиден факт, что сегодня Главная прокуратура Грузии занята содействием дискриминации Пааты Бурчуладзе и фонда «Иавнана».

По словам Василенко, она сообщит всем иностранным друзьям и влиятельным международным организациям о том, как преследуют в Грузии певца мирового значения, учрежденный им благотворительный фонд и его семью.
«Хочу, чтобы все знали, что я и моя семья всю жизнь будут гордиться фондом «Иавнана». За 14 лет мы помогли тысячам социально незащищенных детей или семей, талантливым студентам. Пригласили в Грузию великих мировых артистов. Нашей одной из главных задач было то, чтобы у них создалось наилучшее впечатление о Грузии и желание вновь сюда вернуться. Монсеррат Кабалье, Дмитрий Хворостовский, Майя Плисецкая, Феруччо Фурланетто, Долора Заджик и многие другие, визитом которых в страну по идее должны гордиться все.
Мы искали спонсоров за границей, состоятельным друзьям нашей семьи рассказывали о невзгодах конкретных семей и просили помочь им.

Вместе с грузинским народом мы сумели осуществить благотворительность на 6 миллионов, абсолютно бескорыстно привозили артистов, чьи гонорары в ряде случаев превышают миллион. И, между прочим, наши поездки никогда не оплачивались пожертвованиями граждан или государственными средствами. Эти средства мы находили в рамках каждого из конкретных проектов.

Очевиден факт, что сегодня Главная прокуратура Грузии занята содействием дискриминации Пааты Бурчуладзе и фонда «Иавнана». Кому-то не нравится его авторитет, и как видно, медиа и правоохранительным органам заказывается «черный пиар» против нас. Я слушала выступление прокурора Амирана Гулуашвили 8 октября и поражена его дерзкой ложью. В данном случае он явно пытается меня дискредитировать, якобы я уклонялась от явки в следственный орган, хотя прокуратура сама отказалась опрашивать меня 1 марта 2018 года, и это заявление распространила публично, после этого 8 месяцев никто и не появлялся.

Заявления Гулуашвили нарушают презумпцию невиновности человека, наверное, он забывает, что я гражданка Германии, страны, где права человека верховны.

Я сообщу всем влиятельным международным организациям о том, как преследуют в Грузии певца мирового значения, основанный им благотворительный фонд и его семью. Правда всегда побеждает, и обязательно будут наказаны те, кто совершает это безрассудное зло», - заявляет Анжела Василенко.







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