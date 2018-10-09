Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хулордава: Результат достигнутый на Парламентской ассамблее Совета Европы является большой победой для Грузии


09.10.2018   21:46
«Результат достигнутый на Парламентской ассамблее Совета Европы является большой победой для Грузии, Украины и всех тех делегаций, которые были против выдвинутого проекта резолюции», — заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава, комментируя отзыв автором проекта резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По словам Тамар Хулорадава, активная работа грузинской делегации способствовала тому, что докладчик сама отозвала проект резолюции.

«Сегодня рассматривался очень важный, я бы сказала, очень существенный и болезненный для нас вопрос. Тот результат, который был достигнут, является большой победой для Грузии, Украины и всех тех делегаций, которые были против выдвинутого проекта резолюции. Документ предусматривал значительное снижение санкций в отношении России в Совете Европы.

На Парламентской асамблее была такая ситуация и так развивались процессы, что проект встретил много сопротивления, в том числе и со стороны грузинской делегации. Я очень рада, что активная работа нашей делегации поспособстовала,что докладчик сама отозвала проект резолюции. Это означает, что на протяжении всего следующего года данный вопрос не будет выноситься на обсуждение Парламенской ассамблеи», — заявила Тамар Хулордава.

Автор отозвал проект резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Автором инициативы является бельгийка Петра де Сутери. По её же просьбе, проект резолюции будет возвращен комитету.

С речью на Парламентской ассамблее Совета Европы выступила член грузинской делегации Тамар Чугошвили. По её словам, нельзя допускать прецедент, когда со страной, которая отрицает обязательства перед Советом Европы, обращались по-особому.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за аннексии Крыма. Позже Россия отказалась принимать участие в работе и платить членский взнос в организации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна