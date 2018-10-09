Хулордава: Результат достигнутый на Парламентской ассамблее Совета Европы является большой победой для Грузии

09.10.2018 21:46 «Результат достигнутый на Парламентской ассамблее Совета Европы является большой победой для Грузии, Украины и всех тех делегаций, которые были против выдвинутого проекта резолюции», — заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава, комментируя отзыв автором проекта резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы.



По словам Тамар Хулорадава, активная работа грузинской делегации способствовала тому, что докладчик сама отозвала проект резолюции.



«Сегодня рассматривался очень важный, я бы сказала, очень существенный и болезненный для нас вопрос. Тот результат, который был достигнут, является большой победой для Грузии, Украины и всех тех делегаций, которые были против выдвинутого проекта резолюции. Документ предусматривал значительное снижение санкций в отношении России в Совете Европы.



На Парламентской асамблее была такая ситуация и так развивались процессы, что проект встретил много сопротивления, в том числе и со стороны грузинской делегации. Я очень рада, что активная работа нашей делегации поспособстовала,что докладчик сама отозвала проект резолюции. Это означает, что на протяжении всего следующего года данный вопрос не будет выноситься на обсуждение Парламенской ассамблеи», — заявила Тамар Хулордава.



Автор отозвал проект резолюции о поправках в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Автором инициативы является бельгийка Петра де Сутери. По её же просьбе, проект резолюции будет возвращен комитету.



С речью на Парламентской ассамблее Совета Европы выступила член грузинской делегации Тамар Чугошвили. По её словам, нельзя допускать прецедент, когда со страной, которая отрицает обязательства перед Советом Европы, обращались по-особому.



Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за аннексии Крыма. Позже Россия отказалась принимать участие в работе и платить членский взнос в организации.















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