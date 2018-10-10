Усилия ассоциации Евросоюза – члены Европарламента хвалят Грузию и критикуют Молдову

10.10.2018 11:16 Члены комитета по иностранным делам Европарламента заявляют, что положение дел в Молдове с точки зрения демократических стандартов и принципов верховенства закона, ухудшилось — об этом говорится в заявлении на официальной веб-странице Европарламента.



Члены комитета по иностранным делам Европарламента приветствуют устойчивый курс реформ в Грузии, который делает страну основным партнером ЕС в регионе. Они отмечают, что ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Грузии и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Европарламент призывает власти Грузии продолжать обеспечивать стабильность, демократические реформы и экономические и социальные условия для грузин. Они отмечают, что основными проблемами беспокойства остаются высокий уровень коррупции, полная независимость судебной системы и деполитизация медиа-контента.



В резолюции также с сожалением говорится, что спустя 10 лет Россия продолжает оккупировать территории Грузии. Члены Европарламента подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и подчеркивают важность ощутимой прибыли Восточного партнерства с гражданами Грузии и активной коммуникации о целях.



«У Грузии есть четкое стремление стать членом европейской семьи, а консенсус по повестке дня между партиями в европейской повестке дня очень важен. Выполнение Соглашения об ассоциации идет хорошо. Мы также видим позитивную динамику в связи с безвизовым режимом и диалогом по вопросам безопасности между ЕС и Грузией. Несмотря на это, по-прежнему остается много вопросов, на которые должна обратить внимание Грузия, включая права трудоустроенных, экономическую эмиграцию, высокий уровень коррупции, нарушения со стороны правоохранительных органов, гендерное равенство и права детей. ЕС и Европейский парламент будут сохранять участие и поддержку Грузии на ее амбициозном пути», — заявил докладчик по Грузии по вопросу Андрес Мамикинс.















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