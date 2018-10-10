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Бахтадзе: Быть почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки является действительно этапным событием в истории и культуре моей нации
10.10.2018 11:39
Сегодня Грузия возвращается к своей европейской семье – пока не в качестве полноценного члена, а как почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки, этого важного события; без всяких преувеличений могу сказать, это – действительно этапное событие в истории и культуре моей нации, — так обратился премьер-министр Грузии к гостам на приеме во Франкфурте.
Глава правительства уделил внимание богатой и разнообразной культуре Грузии и подчеркнул вклад, который страна внесла в европейскую цивилизацию.
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