Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Быть почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки является действительно этапным событием в истории и культуре моей нации


10.10.2018   11:39
Сегодня Грузия возвращается к своей европейской семье – пока не в качестве полноценного члена, а как почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки, этого важного события; без всяких преувеличений могу сказать, это – действительно этапное событие в истории и культуре моей нации, — так обратился премьер-министр Грузии к гостам на приеме во Франкфурте.

Глава правительства уделил внимание богатой и разнообразной культуре Грузии и подчеркнул вклад, который страна внесла в европейскую цивилизацию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обсуждаются три даты проведения внеочередных выборов
Парламент Ингушетии не собрал кворум для заседания по соглашению о границе
Пашинян: Набираем обороты для экономического скачка
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна