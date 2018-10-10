Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС


10.10.2018   11:46
Комитет по иностранным делам Европарламента 9 октября оценил успехи Молдовы и Грузии в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, вступившего в силу два года назад.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

Евродепутаты приветствовали процесс реформ в Грузии, отметив, что они делают страну ключевым партнером ЕС в регионе и отметили, что ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Грузии и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций.

"Европарламентарии призывают грузинскую власть продолжать обеспечивать стабильность, дальнейшие демократические реформы и экономические и социальные улучшения для грузин. Они подчеркивают, что коррупция на высоком уровне, полная независимость судебной власти и деполитизация средств массовой информации остаются ключевыми проблемами", - говорится в сообщении.

Резолюцию, в которой также высказано сожаление по поводу продолжения оккупации Россией части грузинской территории, поддержали 43 евродепутата, против были 7, один воздержался.

Также комитет ЕП по иностранным делам 31 голосом принял резолюцию по Молдове. В ней страну назвали государством "захваченным олигархическими интересами".

"Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической власти в руках небольшой группы людей, которые влияют на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и средства массовой информации" - говорится в резолюции.

В ЕП призвали молдавские власти решить эти проблемы и напомнили, что финансовая помощь ЕС будет предоставлена только после проведения в 2019 году парламентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами.

В резолюции подчеркивается, что основным приоритетом для Молдовы должны стать реформы, которые она обязалась выполнить в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ЕП обеспокоены откатом Молдовы обратно в том, что касается демократических стандартов и верховенства закона.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обсуждаются три даты проведения внеочередных выборов
Парламент Ингушетии не собрал кворум для заседания по соглашению о границе
Пашинян: Набираем обороты для экономического скачка
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна