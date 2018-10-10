Анджей Дуда: Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу

10.10.2018 12:44 Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу. По информации польского агентства PAP, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в своем выступлении в Цюрихском университете.



По мнению польского президента, ЕС должен дать Украине и Грузии возможность присоединиться к союзу, если они соответствуют по всем критериям.



По словам политика, со дня вступления в ЕС Польша активно участвует в мероприятиях, направленных на сближение восточных соседей с ЕС, в частности, Украины, Грузии и балканских стран.



«Мы всегда говорили, что двери ЕС должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы в будущем эти страны стали членами ЕС», — отметил Дуда, добавив, что Грузия и Украина уже давно стремятся в ЕС.



Кроме того, президент Польши говорил о неприкосновенности международно признанных государственных границ.



«В Европе неприемлемо изменение границ с применением силы», — заявил президент Польши Анджей Дуда.















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