Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Анджей Дуда: Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу


10.10.2018   12:44
Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу. По информации польского агентства PAP, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в своем выступлении в Цюрихском университете.

По мнению польского президента, ЕС должен дать Украине и Грузии возможность присоединиться к союзу, если они соответствуют по всем критериям.

По словам политика, со дня вступления в ЕС Польша активно участвует в мероприятиях, направленных на сближение восточных соседей с ЕС, в частности, Украины, Грузии и балканских стран.

«Мы всегда говорили, что двери ЕС должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы в будущем эти страны стали членами ЕС», — отметил Дуда, добавив, что Грузия и Украина уже давно стремятся в ЕС.

Кроме того, президент Польши говорил о неприкосновенности международно признанных государственных границ.

«В Европе неприемлемо изменение границ с применением силы», — заявил президент Польши Анджей Дуда.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обсуждаются три даты проведения внеочередных выборов
Парламент Ингушетии не собрал кворум для заседания по соглашению о границе
Пашинян: Набираем обороты для экономического скачка
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна