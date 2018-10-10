|
|
Анджей Дуда: Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу
10.10.2018 12:44
Нельзя оставить Грузию и Украину вне Евросоюза только потому, что «сильный» сосед желает определять их судьбу. По информации польского агентства PAP, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в своем выступлении в Цюрихском университете.
По мнению польского президента, ЕС должен дать Украине и Грузии возможность присоединиться к союзу, если они соответствуют по всем критериям.
По словам политика, со дня вступления в ЕС Польша активно участвует в мероприятиях, направленных на сближение восточных соседей с ЕС, в частности, Украины, Грузии и балканских стран.
«Мы всегда говорили, что двери ЕС должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы в будущем эти страны стали членами ЕС», — отметил Дуда, добавив, что Грузия и Украина уже давно стремятся в ЕС.
Кроме того, президент Польши говорил о неприкосновенности международно признанных государственных границ.
«В Европе неприемлемо изменение границ с применением силы», — заявил президент Польши Анджей Дуда.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна