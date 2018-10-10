|
|
Карасин: Перспектива безвизового режима Россия-Грузия зависит от наших стран
10.10.2018 12:47
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в разговоре с Первым каналом заявил, что Россия думает о безвизовом режиме с Грузией.
По его словам, перспектива безвизового режима Россия-Грузия зависит от наших стран.
«Перспектива зависит только от нас, то есть от России и Грузии. Если мы решим вопросы связанные с безопасностью, борьбой с терроризмом, тогда рано или поздно мы достигнем очень упрощенного режима и даже безвизового режима. Политического противостояния в связи с этим не существует. Мы хотим, конечно же, чтобы между нашими странами были полноценные дипломатические отношения, но если это не получается, тогда подождем более подходящего момента. Мы думаем о визовом вопросе и работаем над этим», — заявил Григорий Карасин.
В Женеве проходит очередной 45-й раунд международных переговоров. Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявляет, что вчера состоялись встречи с сопредседателями из ПАСЕ, ООН, ЕС и участниками из США.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна