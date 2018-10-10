Карасин: Перспектива безвизового режима Россия-Грузия зависит от наших стран

10.10.2018 12:47 Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в разговоре с Первым каналом заявил, что Россия думает о безвизовом режиме с Грузией.



По его словам, перспектива безвизового режима Россия-Грузия зависит от наших стран.



«Перспектива зависит только от нас, то есть от России и Грузии. Если мы решим вопросы связанные с безопасностью, борьбой с терроризмом, тогда рано или поздно мы достигнем очень упрощенного режима и даже безвизового режима. Политического противостояния в связи с этим не существует. Мы хотим, конечно же, чтобы между нашими странами были полноценные дипломатические отношения, но если это не получается, тогда подождем более подходящего момента. Мы думаем о визовом вопросе и работаем над этим», — заявил Григорий Карасин.



В Женеве проходит очередной 45-й раунд международных переговоров. Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявляет, что вчера состоялись встречи с сопредседателями из ПАСЕ, ООН, ЕС и участниками из США.















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