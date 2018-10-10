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ЕС проведет совещание с главами МИД стран "Восточного партнерства" 15 октября в Люксембурге


10.10.2018   13:19
Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) распространила во вторник на русском языке анонс о проведении 15 октября в Люксембурге встречи министров иностранных дел государств программы ЕС "Восточное партнерство".

"На встрече министров стран-участниц "Восточного партнерства" соберутся министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины), а также ключевые представители этого региона, имеющие интерес к (ситуации - ИФ)", - говорится в сообщении ЕВС.

В нем отмечается, что председательствовать на заседании будет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Встреча предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и восточными партнерами", - сказано в коммюнике.

Ожидается, что на этом заседании будут подведены итоги выполнения обязательств в рамках партнерства, включая приоритеты "20 задач на период до 2020 года", определенные в рабочем документе от 9 июня 2017 года и принятые на последнем саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года. Эти приоритеты касаются "укрепления экономики, системы управления, взаимодействия и общества".

В ЕВС также отмечают, что эта встреча "станет возможностью обсудить идеи для празднования 10-й годовщины "Восточного партнерства" в мае следующего года".

Коммюнике напоминает, что в процессе подготовки этого заседания главы МИД ЕС обменялись мнениями по "Восточному партнерству" на заседании Совета по иностранным делам в июле 2018 года.






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