По данным Службы аудита, 4-9 октября Саломе Зурабишвили получила более 506 тысяч лари пожертвований

10.10.2018 14:10 Независимому кандидату в президенты Саломе Зурабишвили 4-9 октября было перечислено 506 782 лари пожертвований. Данные публикует Служба государственного аудита Грузии.



Среди крупных доноров — член парламента Иосеб Макрахидзе (50 тыс. лари), врач Аркадий Кишко из медицинского центра им. Давида Татишвили (40 тыс. лари), руководитель департамента критической медицины клиники Гудушаури Николоз Карцивадзе (50 тыс. лари), представители бизнеса — Давид Баланчивадзе (55 тысяч лари), Давид Шаликадзе (35 тысяч лари), Звиад Мукутадзе (50 тысяч лари) и Тенгиз Цулая (60 тысяч лари). Кроме того, 100 лари перечислил Зурабишвили медиахолдинг «Georgian Times».



Что касается других кандидатов в президенты, то по данным Службы аудита, в период с 4 по 9 октября кандидат от «Европейской Грузии» получил пожертвования в размере 19 тысяч лари, в том числе 15 тысяч лари от Ираклия Угулава.



Сумма, полученная «Национальным движением», составила 7860 лари, «Свободные демократы» — 750 лари.



Напомним, что с 1 по 3 октября кандидат в президенты Саломе Зурабишвили получила более миллиона лари пожертвований. Кроме того, она взяла кредит в 1 млн. лари в «Cartu Bank».















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