Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен Грузии заступилась за НПО


10.10.2018   15:34
Народный защитник Грузии Нино Ломджария обрушилась с критикой на власти страны, обвинив их в агрессивной риторике в отношении неправительственных организаций. По словам омбудсмена, «от того что правящая команда будет еще больше критиковать этот сектор, громко и смело заявляющий о проблемах, проблемы эти никуда не исчезают».

Причиной кризиса в отношениях между НПО и партией «Грузинская мечта» стала волна критики со стороны властей. Кульминацией противостояния стало заявление спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Он обвинил неправительственные организации в том, что они не отреагировали на «фашистский», по мнению политика, статус в соцсетях директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия. При этом соучастниками фашизма Кобахидзе назвал и тех, кто покрывает Гварамия.

«Ни одному правительству такая кампания и волна агрессии против неправительственных организаций не приносила добра», – заявила в связи с этим Ломджария, добавив, что миссия НПО заключается как раз в том, чтобы первыми заявить о проблемах.

«К сожалению, мы видим, что политические партии ведут борьбу посредством неправительственных организаций. Мишенями они выбирают не друг друга, пытаясь либо втянуть неправительственные организации [в противостояние], либо дискредитировать их».

При этом Нино Ломджария заявила, что неправительственный сектор в Грузии очень силен: он может быть примером для подражания даже для Европы. «И такие нападки лишь усилят его. А урон в первую очередь будет нанесен стране и авторам [критических] заявлений», – подчеркнула Омбудсмен, добавив: «Мне очень жаль, что моим бывшим коллегам приходится терпеть такую агрессию».

Ранее восемь грузинских неправительственных организаций подготовили совместное заявление, в котором обвинили власти в попытке в преддверии президентских выборов отвлечь внимание общества от реальных проблем и поставить под вопрос легитимность организаций, мониторящих избирательный процесс. Позже одна из самых авторитетных наблюдательских организаций Transparency International – Georgia покинула Межведомственную комиссию по проведению свободных и справедливых выборов, заявив, что они больше не видят ресурса для продолжения конструктивного диалога с властями.


СОВА






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
Правительство Грузии не собирается снижать акцизную ставку на нефтепродукты
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
WB: по борьбе с коррупцией Грузия занимает 48-е место в мире
13-ти городам Грузии были переданы новые пожарные машины
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна