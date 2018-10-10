Омбудсмен Грузии заступилась за НПО

10.10.2018 15:34 Народный защитник Грузии Нино Ломджария обрушилась с критикой на власти страны, обвинив их в агрессивной риторике в отношении неправительственных организаций. По словам омбудсмена, «от того что правящая команда будет еще больше критиковать этот сектор, громко и смело заявляющий о проблемах, проблемы эти никуда не исчезают».



Причиной кризиса в отношениях между НПО и партией «Грузинская мечта» стала волна критики со стороны властей. Кульминацией противостояния стало заявление спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Он обвинил неправительственные организации в том, что они не отреагировали на «фашистский», по мнению политика, статус в соцсетях директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия. При этом соучастниками фашизма Кобахидзе назвал и тех, кто покрывает Гварамия.



«Ни одному правительству такая кампания и волна агрессии против неправительственных организаций не приносила добра», – заявила в связи с этим Ломджария, добавив, что миссия НПО заключается как раз в том, чтобы первыми заявить о проблемах.



«К сожалению, мы видим, что политические партии ведут борьбу посредством неправительственных организаций. Мишенями они выбирают не друг друга, пытаясь либо втянуть неправительственные организации [в противостояние], либо дискредитировать их».



При этом Нино Ломджария заявила, что неправительственный сектор в Грузии очень силен: он может быть примером для подражания даже для Европы. «И такие нападки лишь усилят его. А урон в первую очередь будет нанесен стране и авторам [критических] заявлений», – подчеркнула Омбудсмен, добавив: «Мне очень жаль, что моим бывшим коллегам приходится терпеть такую агрессию».



Ранее восемь грузинских неправительственных организаций подготовили совместное заявление, в котором обвинили власти в попытке в преддверии президентских выборов отвлечь внимание общества от реальных проблем и поставить под вопрос легитимность организаций, мониторящих избирательный процесс. Позже одна из самых авторитетных наблюдательских организаций Transparency International – Georgia покинула Межведомственную комиссию по проведению свободных и справедливых выборов, заявив, что они больше не видят ресурса для продолжения конструктивного диалога с властями.





СОВА















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