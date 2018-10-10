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Парламентский комитет поддержал регистрацию группы, целью которой является запрет культивации конопли на уровне Конституции


10.10.2018   17:39
Комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию инициативной группы, целью которой является запрет на уровне Конституции посева/культивации растения конопли, и сбор 200 тысяч подписей для инициирования в парламенте Грузии соответствующих конституционных изменений.

Инициативную группу представляют члены объединенной оппозиции: Георгий Вашадзе, Паата Бурчуладзе, Григол Вашадзе, Заал Удумашвили, Коба Накопия, Николоз Вашакидзе, Бачуки Кардава, Леван Бежашвили, Ника Мачутадзе, Зураб Меликишвили, Шота Малашхия, Ника Мелия, Георгий Ботковели и другие.

По завершению заседания комитета, в беседе с журналистами председатель комитета Георгий Кахиани назвал инициативу группы «популистской» и заявил, что ее целью является получение политических дивидендов перед выборами.

«Они намерены собрать 200 тысяч подписей в связи с изменением в той статье Конституции, которая не будет существовать после приведения к присяге новоизбранного президента. Это как политический, так и правовой абсурд», - заявил журналистам Георгий Кахиани.
По словам представителя «Единого Национального движения» Левана Бежашвили, запрет по Конституции выращивания-экспорта конопли является гарантией, «которая заставит власти отказаться от этой сумасшедшей идеи»
«… «Грузинская мечта» отложила рассмотрение инициированного проекта только на два месяца и сейчас ждет результатов выборов. Мы, инициативная группа, обращаемся к парламенту для того, чтобы получить бланки для сбора подписей 200 тысяч человек. Общество должно показать власти свою силу. Конституция это тот документ, в котором должно отобразиться общественное и политическое согласие по этому вопросу. Выращивание, экспорт и бизнес-производство конопли, марихуаны и других наркотиков, которые будут в руках одного человека, пренебрегают заказом общества», - заявил Леван Бежашвили.

Для сбора подписей граждан и представления их парламенту у инициативной группы есть 4-месячный срок.






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