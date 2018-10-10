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Прокуратура обнародовала показания Левана Кипиани


10.10.2018   18:01
С учетом высокого общественного интереса, Тбилисская прокуратура обнародовала показания Левана Кипиани, — об этом говорится в заявлении прокуратуры.

В заявлении говорится, что Левана Кипиани еще раз опросили в прокуратуре в рамках расследования в связи с аудиозаписями, которые распространились в СМИ 9 октября 2018 года.

На веб-странице прокуратуры размещен и протокол опроса.

В заявлении прокуратуры говорится и об опросе супруги Нато Чхеидзе, который состоялся 5 октября.

«Кроме того, мы хотели бы сообщить общественности, что 5 октября 2018 года супруга основателя «Омега Групп» Зазы Окуашвили Нато Чхеидзе, дала показания судье, заявив, что 21-22 апреля 2016 года сумма денег, обналиченных с банковского счета ООО «Олимп», была помещена и увезена на автомобиле марки Тойота, предположительно модели «Прадо», с государственным номером III-333.

По пояснению свидетеля, данную информацию ей передал директор ООО «Олимпус» Д.П., который в ходе допроса также указал, что он запомнил номер марки и номерной знак автомобиля и указал те же модель и номер, о которых говорила Нато Чхеидзе.

Согласно информации, которую прокуратура запросила из Агентства обслуживания МВД, МВД выдало государственный номерной знак III-333 в 07.04.2014 на механическое транспортное средство MERCEDES-BENZ ML 500, владелец Д.К., в 19.10.2014, у данного транспортного средства сменился государственный номерной знак и был выдан другой государственный номерной знак, а государственный номерной знак III-333 был сдан регистрационному отделению и уничтожен в соответствии с правилами, установленными законодательством.

Таким образом, согласно информации, запрошенной из МВД, этот номер не был выдан на автомобиль марки Тойота или другой марки в 2016 году», — говорится в заявлении.






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