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Новые пожарные машины переданы тринадцати городам Грузии


10.10.2018   18:14
Исполняющий обязанности начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили передал представителям пожарно-спасательных сил регионов новые машины для тушения пожара в лесу.

Новые пожарные машины были переданы в 13 городов Грузии. В частности, Абастумани, Боржоми, Ахмета, Телави, Тетрицкаро, Душети, Каспи, Харагаули, Лентехи, Они, Местиа, Чохатаури и Хуло.

В ближайшем будущем в Грузию будут доставлены еще семь машин для тушения пожаров в лесах, которые передадут в Дманиси, Тианети, Хашури, Бакуриани, кеда и Шуахеви.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приобрела пожарные машины летом. Общая стоимость техники 10 млн. лари.

Преимущество таких машин перед обычными — высокая проходимость в условиях сложного рельефа, что значительно уменьшает риски лесных пожаров.

С помощью новых пожарных машин уже удалось ликвидировать несколько лесных пожаров и пресечь его распространение на большой территории.






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