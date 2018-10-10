|
|
Новые пожарные машины переданы тринадцати городам Грузии
10.10.2018 18:14
Исполняющий обязанности начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили передал представителям пожарно-спасательных сил регионов новые машины для тушения пожара в лесу.
Новые пожарные машины были переданы в 13 городов Грузии. В частности, Абастумани, Боржоми, Ахмета, Телави, Тетрицкаро, Душети, Каспи, Харагаули, Лентехи, Они, Местиа, Чохатаури и Хуло.
В ближайшем будущем в Грузию будут доставлены еще семь машин для тушения пожаров в лесах, которые передадут в Дманиси, Тианети, Хашури, Бакуриани, кеда и Шуахеви.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приобрела пожарные машины летом. Общая стоимость техники 10 млн. лари.
Преимущество таких машин перед обычными — высокая проходимость в условиях сложного рельефа, что значительно уменьшает риски лесных пожаров.
С помощью новых пожарных машин уже удалось ликвидировать несколько лесных пожаров и пресечь его распространение на большой территории.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна