Грузия занимает 48-е место в мире в борьбе с коррупцией - Всемирный банк

10.10.2018 18:38 По исследованиям индикаторов глобального управления Всемирного Банка, по борьбе с коррупцией Грузия занимает 19-е место среди европейских стран и опережает 13 государств, членов Евросоюза, таких, как Мальта, Польша, Чехия, Латвия, Лиетува, Испания, Словакия, Италия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Греция и Болгария.



Рейтинговый балл Грузии по 100% шкале ранжирования оценок по контролю над коррупцией достиг 77.40% и с этим показателем страна занимает 48-ю позицию. По упомянутому индикатору это исторический максимум страны.



Индикаторы глобального управления Всемирного Банка оценивают управление 200 стран по 6 направлениям:

• право на волеизъявление и подотчетность;

• политическая стабильность и борьрба с насилием;

• эффективность управления;

• степень регуляций;

• верховенство закона;

• контроль над коррупцией.

Самые плохие показатели у Грузии фиксируются по индикатору политической стабильности и борьрбы с насилием - 32 рейтинговых балла из 100, по индикатору права на волеизъявление и подотчетности – 55 из 100, а по индикатору верховенства закона – 63 из 100.

Еще один индикатор, по которому Грузия учучшила позицию - это индикатор по степени регуляций. Грузия получила 81.73% по 100% шкале ранжирования и в 2017 году заняла 38-е место в мире.

По индикатору степени регуляций Грузия опережает следующие страны: Испания (42), Португалия (43), Польша (44), Словакия (49), Италия (52), Венгрия (56), Болгария (57), Словения (58), Македоня (60), Румыния (62), Хорватия (65), Армения (74), Греция (77), Казахстан (81), Молдова (95), Турция (89), Сербия (93), Азербайджан (118), Украина (124), Россия (140), Белорусь (157) и др.

Грузия также улучшила свой балл по индикатору эффективности управления. С 72.12 баллами страна занимает 59-ю позицию. По упомянутооьу индикатору страна улучшила не только балл, а также и рейтинговую позицию.

Индикаторы глобального управления (World Governance Indicators) - это база данных исследований, которая основывается на различных глобальных рейтингах и оценках (например, Freedom House, IREX Media Sustainability Index, Open Budget Index, World Justice Project и др.).















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