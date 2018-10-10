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Еще один владелец девелоперской компании «Архи» пожертвовал Сломе Зурабишвили 60 000 лари


10.10.2018   18:42
Директор пяти проектов строительной компании "Архи" и совладелец двух компаний Тенгиз Цулая пожертвовал кандидату от власти Саломе Зурабишвили 60 000 лари. До сих пор этому кандидату дольщики разных проектов "Архи" в сумме перечислили 300 000 лари. Тенгиз Цулая одновременно является директором ООО "Архи менеджмент", ООО "Архи девелопмент", ООО "Архи Сабуртало", ООО "Архи промоушен", ООО "Архи Дигоми", и ООО "Архи Глдани 3", и дольщиком ООО "Прайм Архи", и ООО "Архи Варкетили", сообщает On.ge.

Тенгиз Цулая является бизнес партнером депутата "Грузинской мечты" в парламенте Ивлиана Цулая. Кроме того, на протяжении ряда лет Ивлиан Цулая был директором ООО "Архи". Он до сих пор остается владельцем долей компаний "Архи": ООО "Архи девелопмент", ООО "Архи тауэр", ООО "Архи энерджи", ООО "Архи Хотелс", ООО "Прайм Архи, ООО "Архи Сабуртало", и ООО "Архи Инвестментс".

Ивлиан Цулая перечислил Саломе Зурабишвили 60 000 лари в сентябре, столько же пожертвовали владелец и директор ООО "Архи" Ираклий Капианидзе, дольщик и директор ООО "Архи Варкетили" Дмитрий Адамия, и дольщик и директор ООО "Архи Глдани" Кахабер Коба Иванов.






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