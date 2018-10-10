Мэрию города Сигнахи могут оштрафовать на 15 тысяч долларов

10.10.2018 18:44 Пользователи грузинского фейсбука сегодня активно обсуждают вопрос о законности пристройки в старинном городе Сигнахи — известном туристическом центре Кахетии.



Скандал вызвали распространившиеся в сети фотографии выкрашенного в бежевый цвет бетонного парапета лестницы, который пристроили к одной из арок средневековой крепостной стены Сигнахи. Как выяснилось, обновить лестницу таким путем распорядился местный муниципалитет.



Многие пользователи грузинского фейсбука выразили возмущение результатом ремонта. В своих постах они пишут, что подобный «новострой» нарушает стилистику исторического памятника. «Что будет дальше? Может быть, вставят пластиковые окна и повесят кондиционеры?», — иронизируют комментаторы.



Город Сигнахи возник во второй половине XVIII века на месте старого укрепления. Согласно историческим источникам, строительство Сигнахской крепости в 1762 году осуществил царь Ираклий Второй. По некоторым оценкам, укрепление в этом месте существовало намного раньше — приблизительно в XII веке.



Стены крепости чудесным образом уцелели на протяжении веков и сегодня окружают старую часть города, придавая ему особое очарование. Крепостные стены Сигнахи сохранились в первоначальном виде, их общая протяженность — 4,5 км. К ним примыкают 28 сторожевых башен, с которых открывается замечательный вид на знаменитую Алазанскую долину.



Между тем мэр Сигнахи Георгий Гогилашвили заявляет, что не видит в бетонной пристройке никакого уродства. Парапет был и раньше, а сейчас его просто обновили для удобства туристов, — сообщил градоначальник.





«Я и сегодня видел это строительство. Это пристройка, ведущая к туристической тропе. Так было и раньше, сейчас произошло обновление, и мы украсили ее. Вы предлагаете мне выстроить ее из камня? Может, для вас это уродство, но для меня – нет», — сказал Гогилашвили в беседе с местным информационным агентством Reginform.



Пресс-служба Сигнахского муниципалитета сообщила журналу «Либерали», что эта часть лестницы уже давно оштукатурена, а сейчас «ее просто покрасили и эти работы не имеют никакого отношения к памятнику». При этом в муниципалитете подтвердили, что не получали разрешения на эти работы от Национального агентства защиты памятников культуры.



В свою очередь, в Агентстве также отметили, что пристройку осуществили в Сигнахи без разрешения и без согласования.



«Это ужасно. Инспекция уже направилась в Сигнахи и последует соответствующее реагирование — со штрафом и обязательством восстановления», — заявил журналистам руководитель отдела Агентства по связям с общественностью Бека Барамидзе.



Он подчеркнул, что любые пристройки и уродование крепости запрещены.



«По отношению к мэрии муниципалитета будет составлен административный акт о правовом нарушении, что предусматривает штраф в размере 15 тысяч долларов. Кроме того, дело может быть направлено и в прокуратуру», — сказал Барамидзе.



Новости-Грузия











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