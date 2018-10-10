В Харькове открылось почетное консульство Грузии

10.10.2018 19:38 Почетное консульство Грузинской Республики открыли в Харькове. Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.



По данным мэрии, консульство расположено на проспекте Гагарина, 98.



На открытии посол Грузии в Украине Гела Думбадзе отметил, что в Грузии очень любят украинцев и всегда радушно их встречают. "Очень редко можно найти другую страну в мире, которую так любят грузины. Несколько лет назад в Грузии провели социальный опрос о самом популярном иностранном государстве - Украина заняла в нем первое место. Мы любим украинцев и всегда вас ждем. Наши страны объединяют общие проблемы и общие достижения. Поздравляю вас с тем, что фактически в центре Харькова создается грузинский дом - здесь вы всегда сможете увидеть маленькую Грузию со своими большими традициями", - подчеркнул Думбадзе.



Вслед за Харьковом планируют открыть почетное консульство во Львове.



Консульскую экзекватуру Министерство иностранных дел Грузии вручило Александре Чихладзе летом 2018 года.















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