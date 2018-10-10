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Пророссийская позиция Ягланда подрывает авторитет Совета Европы - грузинский депутат


10.10.2018   19:44
Пророссийская позиция действующего генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда подрывает авторитет всей организации.

Такое мнение в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы в комментарии корреспонденту Укринформа в Страсбурге выразил грузинский парламентарий Георгий Канделаки.

"По моему мнению, господин Ягланд уже не соответствует должности генерального секретаря Совета Европы. Он превысил свой мандат, агрессивно продвигая возможное исключение для одной страны - России", - убежден грузинский политик, представляющий партию "Европейская Грузия".

По мнению Канделаки, такая пророссийская позиция Ягланда подрывает авторитет всей организации.

Как сообщал Укринформ, накануне пророссийское лобби в Совете Европы и в ПАСЕ, включая генсека Ягланда, пыталось утвердить изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с российской делегации и вернуть депутатов Госдумы в Ассамблею, несмотря на всеобъемлющие нарушения Москвой международного права и принципов организаций.






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