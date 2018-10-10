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Глава администрации мэрии Гори надел на голову участнику акции урну с навозом


10.10.2018   20:33
За акцией протеста у входа в мэрию Гори последовал инцидент. Несколько молодых людей рассыпали на лестницах административного здания навоз и зерно, и требовали отставки мэра Гори Константина Тавзарашвили.

По словам участников акции, причиной протеста стали слова мэра, прозвучавшие два дня назад, когда Тавзарашвили на встрече с беженцами сделал двусмысленное заявление об августовской войне.

Представители патрульной полиции Гори оштрафовали одного из участников акции Гигу Макарашвили за засорение территории. Перед административным зданием глава администрации мэрии Гори Теймураз Манвелишвили надел на голову участника акции урну, в которую молодые люди собирали навоз и зерна.

Участники акции параллельно с отставкой Константина Тавзарашвили, требуют наказать Манвелишвили.
В мэрии Гори произошедшее пока не комментируют.






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