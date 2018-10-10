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Депутаты Европарламента положительно оценили реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия
10.10.2018 20:58
Комитет по иностранным делам Европарламента 10 октября обсудил доклад о реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и приветствовали достигнутый прогресс, но, в то же время, они выделили те сферы, в которых стране следует принять дополнительные усилия, чтобы сблизиться с ЕС.
Депутаты Европарламента приветствовали курс осуществления Грузией реформ, который, по их мнению, превратит страну в главного партнера ЕС в регионе. Однако они там же призвали власти Грузии, «продолжать обеспечение стабильности, дальнейшую реализацию демократических реформ и улучшение экономических и социальных условий для грузин».
По информации пресс-службы Комитета по иностранным делам Европарламента, депутаты Европарламента считают, что основными предметами обеспокоенности остаются высокий уровень коррупции в стране, полная независимость судебной системы и проблемы деполитизации содержания СМИ.
Депутат Европарламента Андрис Мамикинс, автор первого доклада о реализации Соглашении об ассоциации ЕС-Грузия, заявил, что « у Грузии есть четкое стремление стать членом европейской семьи и консенсус между партиями по этой европейской повестке дня очень важен».
Говоря о тех сферах, где требуется улучшение, Мамикинс назвал ряд вопросов, включая трудовые права, экономическую эмиграцию, высокий уровень коррупции, превышение служебных полномочий со стороны правоохранителей, гендерное равенство и права детей.
За проект доклада Мамикинса проголосовали 43 депутата, 7 были против, а один воздержался. Теперь документ будет представлен в Европарламент. Голосование по проекту запланировано на ноябрьской сессии.
Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. Соглашение вошло в силу в полной мере 1 июля 2016 года.
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