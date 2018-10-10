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Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату членского взноса
10.10.2018 21:15
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из правозащитной организации в случае отказа платить членский взнос в бюджет за 2019 год. Об этом он заявил во время выступления на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9-ть. Два года [как Россия не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы] истекут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил Ягланд.
Ягланд отметил, что в случае начала процедуры выхода России бюджет организации будет изменен. "Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.
Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.
Летом 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила, что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.
РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.
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