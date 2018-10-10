В ПАСЕ предлагают ввести химзащиту для депутатов в случае возвращения России

10.10.2018 21:40 25 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали проект шуточной резолюции об обеспечении депутатов средствами химической защиты в случае возобновления участия России в работе ПАСЕ. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.



Соответствующий проект под названием "Меры по противодействию возвращению России" был инициирован украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Под ним поставили подписи 25 членов ассамблеи, представляющии 3 из 6 политических групп ассамблеи (ЕНП, либералы, консерваторы) и 6 государств-членов СЕ (Украина, Великобритания, Эстония, Финляндия, Швеция и Грузия).



"Учитывая шаги, которые могут привести к возвращению в ПАСЕ парламентской делегации Российской Федерации, а также учитывая недавние события в Солсбери, Великобритания, мы предлагаем Ассамблеи изменить свой регламент, обеспечив членов ПАСЕ средствами защиты от химического и радиоактивного воздействия на время проведения следующих сессий ассамблеи", - говорится в документе.



Документ был передан в секретариат ассамблеи, однако по личному решению президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье получил отказ в регистрации. Письменный отказ был направлен депутату Гончаренко.



"Президент решила, что текст оформлен ненадлежащим образом и поэтому он не будет опубликован как документ ассамблеи и не будет рассматриваться на Бюро ПАСЕ", - говорится в письме, с которым ознакомилась "Европейская правда".















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